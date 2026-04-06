Общо 76 са случаите на морбили в страната от началото на годината

Общо за страната случаите на морбили от началото на годината са 76, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести, публикувани на сайта на Центъра. Данните са до 5 април, като в последната отчетна седмица – 30 март – 5 април, са регистрирани 49 случая на морбили.

За същия период на предходната година – януари – април, е съобщен един случай на морбили, показват още данните от Центъра.

Ситуацията в България се развива на фона на силно влошена обстановка в Европа, като В ЕС от началото на 2026 г. са докладвани повече от 170 случая на морбили в 12 държави (основно Италия, Испания, Франция, Румъния и Белгия), съобщават на сайта си от Столичната регионална здравна инспекция. В последните 12 месеца общият брой на случаите на морбили в ЕС е 6 037, допълват от Инспекцията.

В България отчетеният имунизационен обхват за 2025 г. е най-ниският за последните десет години. С първи прием на ваксина са обхванати 89,06%, а с втори прием – 82,43%. Тези стойности са далеч под необходимия минимум от 95% за изграждане на колективен имунитет, посочват още от инспекцията.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна, като първото ваксиниране е при навършване на 13-месечна възраст, а второто – в годината на навършване на 12-годишна възраст.

От Министерството на здравеопазването призоваха преди дни всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.