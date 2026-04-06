Отбелязваме Седмицата на гората за 101-ви път с увеличени територии и запас

За 101-ви път отбелязваме Седмицата на гората от 06 до 12.04.2026 г. България има за какво да се гордее, защото днес горските територии заемат близо 39% от площта на страната. Гората е в добро здравословно състояние, а запасът й се е увеличил 3 пъти за последните 60 години.

Гората е най-сложната сухоземна екосистема, оазис на биоразнообразие. Ролята й е да съхранява биоразнообразието, да подобрява водния баланс на териториите (водоохранна функция). Тя предпазва от ерозия почвата и от срутища и свлачища прилежащата инфраструктура. Създава условия за рекреация и туризъм. Освен това е основен източник на обли дървени материали за строителството, индустрията и местното население. От гората черпим и редица други недървесни горски продукти като гъби, билки, горски плодове. Тя е надеждно убежище на дивеча. Фиксира и съхранява дългосрочно въглеродния диоксид, регулира локално климат, резервоар е на генетично разнообразие и много др. Постигането на баланс измежду всички тези очаквани от обществото функции на горите е трудоемко, но не е невъзможно. В продължение на повече от век именно лесовъдите са ключов фактор за устойчивото стопанисване на горите.

През тази седмица трябва да отдадем заслужение внимание на всички лесовъди и горски работници, освен това и на работещите в сектора дърводобивни и транспортни фирми, осигуряващи критична инфраструктура, без която не можем да стопанисваме горите си. От огромно значение са и дървопреработвателите, които чрез продуктите си осъществавят връзката между гората и домовете на хората. Важни са и екологичните организации, които подпомагат опазването и възстановяването на дивата природа; на всички които обичат гората.

БКДМП вярва, че отговорното отношение към природата и успешното развитие на бизнеса вървят ръка за ръка. Като организация, обединяваща водещи компании в дървообработващата и мебелната промишленост, Камарата има мисия да насърчава устойчивото управление на горските ресурси. Нашите членове използват суровините разумно и с мисъл за следващите поколения. Убедени сме, че само здравата и добре стопанисвана гора може да бъде възобновяем ресурс.