Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривени боеприпаси в Благоевградско

Специализиран екип от Трети механизиран батальон – Благоевград от състава на Трето бригадно командване, с ръководител старши лейтенант Тодор Белчев, разузна, транспортира и унищожи ръчна отбранителна граната тип Ф-1 с поставена запалка, съобщи пресцентърът на Министерството на отбраната (МО). Боеприпасът е открит в района на частен имот в село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград.

Екип от състава на военно формирование 34200 – Шумен, под ръководството на майор Свилен Йосифов, разузна, транспортира и унищожи по-рано днес силно корозирал 76 мм артилерийски бронебоен снаряд с дънен взривател, без маркировка, информират още от МО. Боеприпасът е открит при разчистване на дворно място в град Велики Преслав, област Шумен. Снарядът е обезвреден на учебен център „Дивдядово“.

Военнослужещите действаха по разпореждания на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповеди на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков при стриктно спазване на мерките за безопасност, допълват от Министерството на отбраната.