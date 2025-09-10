Неуспешни опити за телефонни измами на територията на гр. Петрич

Получените сигнали са за това, че представящи се за полицейски

служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като

им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

ОДМВР-Благоевград призовава гражданите за повишено внимание и

проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно

обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно

обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН

или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите

веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят

на тел. 112 (избира се безплатно).