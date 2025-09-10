Получените сигнали са за това, че представящи се за полицейски
служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като
им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.
ОДМВР-Благоевград призовава гражданите за повишено внимание и
проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно
обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми.
За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно
обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН
или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите
веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят
на тел. 112 (избира се безплатно).
Неуспешни опити за телефонни измами на територията на гр. Петрич
