За подмяна на осветителни тела движението между 152-и и 163-и км на АМ „Струма“, в посока Кулата, поетапно ще е в активната лента

By Екип Blagoevgrad.EU
Днес между 8 ч. и 18 ч. движението между 152-и и 163-и км на АМ „Струма“, в посока Кулата, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната промяна е за подмяна на осветителни тела на четири пътни възли – „Ново Делчево“, „Петрич-Мелник“ /между 152-и и 153-и км/, „Генерал Тодоров“ /при 159-и км/ и при „Марикостиново“ /между 160-и 163-и км/. При изпълнение на дейностите в района на пътните възела ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента и скоростта ще бъде намалена до 90 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите, но дейностите са необходими за повишаване на безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Неуспешни опити за телефонни измами на територията на гр. Петрич

