Камерен концерт „Класиката разказва фолклора” – част от фестивала „Сцени на Струма”

By Екип Blagoevgrad.EU
На 10 септември 2025 г. от 18:00 ч. в Големия салон на НЧ Н.Вапцаров – 1866“ и Камерна опера – Благоевград ще се състои камерен концерт под надслов „Класиката разказва фолклора”, включен в програмата на престижния фестивал „Сцени на Струма”.

Публиката ще има възможността да се потопи в едно музикално пътешествие, в което класическата традиция среща богатството на народните мотиви. В програмата са включени произведения на Панчо Владигеров, Георги Златев-Черкин, Джордж Енеску, Бела Барток и други композитори, вдъхновени от магията на фолклора.

На сцената ще излязат изключителни артисти:

Андрея Мирчев – тенор, носител на редица международни отличия и солист на водещи оперни сцени;

Киара Николова – цигулка, млада и обещаваща изпълнителка;
носител на редица Първи награди и Гран при от наши и международни конкурси, ученичка в класа на именития цигулков педагог Благородна Танева, в НМУ „Л. Пипков” София. Младата цигуларка участва в концерти от програмата на фестивали като Софийски музикални седмици, Варненско лято, Солинария, Сцени на Струма и др., солист е на Камерен ансамбъл „Класик Арт”, Видинска филхармония, Симфониета София, а през декември 2023г. дебютира с успех и на Виенска сцена.

Надежда Малчева – пиано, уважаван педагог и пианист с богат творчески опит.

Събитието е част от културната програма на фестивала „Сцени на Струма”, който обединява различни музикални жанрове и представя както утвърдени, така и нови имена на българската и международна сцена.

Входът е свободен – концертът е подарък към всички почитатели на музиката и културата.

Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград
Неуспешни опити за телефонни измами на територията на гр. Петрич

