При извършена, в сутрешните часове на 23.01.2026 г. в с. Елешница, общ. Разлог,
проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от неправоспособен 23-
годишен водач от същото село, от органите на реда е установено, че автомобилът е
с поставени регистрационни табели, които не са издадени от съответните органи.
По случая е образувано досъдебно производство.
Неправоспособен 23-годишен шофьор от с. Елешница заловен с нерегистриран автомобил
