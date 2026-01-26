НачалоАктуално
Неправоспособен 23-годишен шофьор от с. Елешница заловен с нерегистриран автомобил

By Новини Благоевград
106

При извършена, в сутрешните часове на 23.01.2026 г. в с. Елешница, общ. Разлог,
проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от неправоспособен 23-
годишен водач от същото село, от органите на реда е установено, че автомобилът е
с поставени регистрационни табели, които не са издадени от съответните органи.
По случая е образувано досъдебно производство.

