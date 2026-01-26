Неправоспособен 23-годишен шофьор от с. Елешница заловен с нерегистриран автомобил

При извършена, в сутрешните часове на 23.01.2026 г. в с. Елешница, общ. Разлог,

проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от неправоспособен 23-

годишен водач от същото село, от органите на реда е установено, че автомобилът е

с поставени регистрационни табели, които не са издадени от съответните органи.

По случая е образувано досъдебно производство.