75-годишна жена пострада при ПТП в Хаджидимово, водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотици

На 25.01.2026 г. около 10:40 часа на ул. „Ореляк“ в гр. Хаджидимово е станало

ПТП, при което лек автомобил „Дачия“, управляван от 47-годишен мъж от гр.

София е блъснал 75-годишна пешеходка от с. Гранитово, общ. Елхово. Жената е

пострадала с фрактура на тазобедрената става и е настанена за лечение в МБАЛ-

Гоце Делчев. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за

употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.