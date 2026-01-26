42-годишен мъж от с. Коларово задържан за шофиране с 1,27 промила алкохол

От полицейски служители на РУ-Петрич, на 26.01.2026 г. около 00:02 часа в с.

Коларово е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 42-годишен

мъж от същото село. В хода на извършената проверка, с техническо средство е

установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,27 промила алкохол в

издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство.