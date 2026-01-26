НачалоАктуално
АктуалноРегиона

42-годишен мъж от с. Коларово задържан за шофиране с 1,27 промила алкохол

By Новини Благоевград
0
141

От полицейски служители на РУ-Петрич, на 26.01.2026 г. около 00:02 часа в с.
Коларово е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 42-годишен
мъж от същото село. В хода на извършената проверка, с техническо средство е
установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,27 промила алкохол в
издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа.
Образувано е досъдебно производство.

предишна статия
25-годишен мъж от с. Крупник e задържан за увреждане на спирки и градски надпис в Симитли
Следваща статия
Неправоспособен 23-годишен шофьор от с. Елешница заловен с нерегистриран автомобил

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: