Благоевградският окръжен съд призна за виновен 23-годишен мъж за отвличане при условията на домашно насилие

Окръжен съд – Благоевград постанови осъдителна присъда по наказателно дело от общ характер № 1098/2025 г., с която призна за виновен 23-годишен мъж за отвличане, извършено при условията на домашно насилие.

Тричленен състав на Благоевградския окръжен съд наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години. На основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от четири години, считано от влизането на присъдата в сила.

Мъжът е признат за виновен в това, че на 16 октомври 2024 г., за времето от около 19:00 ч. до към 19:27 ч., в град Кресна, отвлякъл 19-годишно момиче, с цел противозаконно да я лиши от свобода, като деянието е извършено при условията на домашно насилие.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.