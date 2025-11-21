Най-голямата църква в Благоевград „Въведение Богородично“ отбелязва своя храмов празник

Днешният празник Въведение Богородично и Денят на православната християнска младеж и семейство насочва вниманието на хората към основната клетка на обществото – семейството, каза за БТА отец Петър Стефанов от благоевградския храм „Въведение Богородично“. Свещеникът посочи, че Бог благославя любовта на двама души със светото венчание, а въз основа на тази любов Господ ги възнаграждава с наследие, с деца, което вече е и голямата отговорност. Всеки един родител следва да посее онези зрънца, които да бъдат благоприятна почва при възрастването на всяко дете, което нататък да бъде отговорен човек, посочи свещеникът.

Най-голямата църква в Благоевград „Въведение Богородично“ днес отбелязва своя храмов празник. От сутринта храмът се изпълни с миряни, а църковното настоятелство бе подготвило за празника плодове и мекици за всеки, дошъл на службата или да запали свещичка.

В храма, който преди година чества своята 180-годишнина, от известно време тече ремонт. Реставратори работят върху стенописите, но тази дейност е дългосрочна, защото тяхната площ е голяма, а работата може да се върши само от специалисти, посочи отец Петър. Той допълни, че ремонтът не оказва влияние върху дейността на храма.

Част от средствата, необходими за реставрацията на стенописите на централния храм на Благоевград, са осигурени със съдействието на Община Благоевград, а другата част са църковни средства, каза още отец Петър.