20 години лишаване от свобода за убийство и опит за убийство в гр. Разлог

Подсъдимият А.М. е признат за виновен от първоинстанционния съд по дело на Окръжна прокуратура – Благоевград за убийство и опит за убийство. Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

На 29.05.2023 г. подсъдимият А.М. бил в района на читалище на ул. „Трети март“ в гр. Разлог и консумирал алкохол със свои приятели.

Около 23,00 ч. към тях се приближили братята В.С. и Р.С. Единият от тях – В.С., заговорил обвиняемия, като го попитал дали помни кога е набил брат му.

Тогава А.М. извадил сгъваем нож, замахнал с него и нанесъл удар в дясната част на шията на В.С. Пострадалият притиснал раната и побягнал към близката болница.

Веднага след това подсъдимият се насочил към Р.С. и без да каже нищо му нанесъл два поредни удара със същия нож – в шията и в корема. Р.С. паднал на земята, а А.М. му нанесъл ритници в главата и различни части на тялото.

За инцидента били подадени сигнали на телефон за спешни повиквания 112. Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Р.С.

Другият пострадал – В.С., бил приет в хирургично отделение на болницата в гр. Разлог.

Междувременно подсъдимият А.М. напуснал местопроизшествието и се укрил при свои близки в гр. Ракитово, където бил задържан на следващия ден от полицейския орган.

От заключението на вещи лица, изготвили съдебномедицинска експертиза, е видно, че смъртта на Р.С. се дължи на острата кръвозагуба, настъпила в резултат на прободно-порезното нараняване, довело до прекъсване на жизненоважен, голям кръвоносен съд (външна сънна артерия).

На пострадалия В.С. било причинено разстройство на здравето, неопасно за живота – порезна рана на шията и лезия на мускул.

С присъда на Окръжния съд в гр. Благоевград на подсъдимия А.М. е наложено наказание 20 години лишаване от свобода.

Тя може да бъде обжалвана и протестирана в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.