Дъждът провали празничното настроение в Благоевград в Деня на християнското семейство

Днешното дългоочаквано събитие в Благоевград – паленето на коледните светлини и официалното посрещане на Дядо Коледа – се превърна в тотално разочарование за стотици жители. Проливният дъжд и обявеният жълт код не попречиха на общината да настоява събитието да се проведе именно днес, в Деня на християнското семейство, вместо да бъде преместено на по-подходящ и безопасен ден.

Въпреки категоричните прогнози за жълт код за лошо време, община Благоевград отказа да направи дори минимална корекция в датата, което доведе до силно разредена публика, мокри деца, мокри сцени и напълно компрометиран празничен дух. Много родители определиха решението като упорито, неразумно и показващо липса на грижа към семействата и най-вече към най-малките.

На площад „Георги Измирлиев“ се събраха значително по-малко хора, а тези, които все пак дойдоха, не скриха раздразнението си от липсата на елементарна гъвкавост при планирането. Много от тях определиха решението на общината като неразумно, неглижиращо времето и лишено от загриженост към семействата, особено към малките деца. Декорите бяха подгизнали, озвучаването се затрудняваше заради дъжда, а настроението липсваше почти напълно.

Въпреки всичко, Дядо Коледа все пак пристигна, а малкото смели деца, които издържаха на дъжда, го посрещнаха с радост. За тях това бе единственият истински празничен момент в иначе проваления ден.

Благоевградчани коментираха, че подобно събитие може и трябва да бъде преместено при неблагоприятни условия – както го правят десетки други общини в страната. Вместо това, липсата на гъвкавост доведе до напълно пропуснато начало на коледните празници.

Гражданите очакват от общината в бъдеще повече отговорност и елементарно уважение към хората, за да не се повтарят подобни грешки и празниците да бъдат повод за радост, а не за недоволство.