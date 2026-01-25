Младежи с големи сърца: благотворителен турнир в подкрепа на малкия Йоан в Благоевград

Истински пример за съпричастност, активност и човечност дадоха младежите от Общински младежки парламент – Благоевград към ЦЛТРДБ, които организираха благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Йоан.

В този час спортният интернат в Благоевград е изпълнен със спортен дух, емоции и надежда.

На терена играят бивши и настоящи възпитаници на ПМГ и ЕГ, обединени не просто от любовта към футбола, а от желанието да помогнат.

Най-искрените аплодисменти обаче са за 7-годишния Йоан, който заедно със своята майка присъства в залата и успя истински да се порадва на преживяното – на топките, купите и на вниманието на многото „батковци“ и „какички“, които го прегръщаха, снимаха се с него и му показваха как се правят снимки.

С похвални думи към организаторите и участниците се обърна заместник-председателят на Общински съвет Благоевград Ваня Кромбоа. Тя подчерта, че Общинският съвет подкрепя и ще продължи последователно да подкрепя младите хора и тяхната активна обществена дейност, защото именно такива инициативи показват, че в Благоевград расте отговорно, съпричастно и мислещо младо поколение.

На събитието присъстваха общински съветници, които също изразиха своята подкрепа към благородната кауза и към активната роля на младите хора в обществения живот на Благоевград.