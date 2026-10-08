Министър Шишков пред студенти от УАСГ: Развитието на България ще зависи от вас

„Висшето образование в УАСГ е основата, благодарение на която ще можете да се развивате професионално и да градите своята кариера. Строителство ще има винаги, то е един от двигателите за развитието на България и от вас ще зависи да продължите развитието на страната ни.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия при откриването на инициативата „Дни на кариерата – Студентите посрещат бизнеса“ в сградата на учебното заведение.

Регионалният министър отправи послание към възпитаниците на УАСГ да изградят силни знания и да контактуват с бизнеса, защото той е естествената стъпка към развитието им. „Работете, учете и вярвайте, че сте избрали страхотни професии“, каза още арх. Шишков. И обърна внимание, че благодарение на преподавателите си студентите могат да получат необходимите познания и умения в направленията, които са избрали за свой професионален път.

Бъдещите специалисти имаха възможност да се запознаят и да установят контакти не само с множество представители на бизнеса, но и да се запознаят с работата на едни от най-важните държавни структури, които са част от системата на МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Геозащита – Плевен.

Министър Шишков в компанията на ректора на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова, главния секретар на университета инж. Мурад Тюрк и преподаватели посети всички щандове в рамките на кариерното изложение.

Сред официалните гости на събитието бяха проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на Съвета на настоятелите на УАСГ, инж. Георги Димитров – член на Съвета настоятелите, Капка Асенова – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, арх. Борислав Владимиров – председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, инж. Марин Гергов – председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Ивайло Банов – председател на КИИП на Регионална колегия – София – град, Ангел Стойков – председател на Националното представителство на студентските съвети, кметове на райони и техни представители.