Жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

37-годишна жена е починала след падане от жилищна сграда в Благоевград. Инцидентът е станал днес, 8 октомври, на булевард „Джеймс Баучер“ в областния център.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:00 часа на телефон 112. Жената е била открита на пътното платно пред жилищна сграда.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. По-късно от ОДМВР-Благоевград е потвърдено, че 37-годишната жена е починала.

Към момента няма официално съобщени подробности за обстоятелствата, при които се е стигнало до падането. Разследването по случая продължава.