НачалоБлагоевград
БлагоевградНовини

Жена почина след падане от жилищна сграда в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
105

37-годишна жена е починала след падане от жилищна сграда в Благоевград. Инцидентът е станал днес, 8 октомври, на булевард „Джеймс Баучер“ в областния център.

Сигналът за инцидента е подаден около 13:00 часа на телефон 112. Жената е била открита на пътното платно пред жилищна сграда.

На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. По-късно от ОДМВР-Благоевград е потвърдено, че 37-годишната жена е починала.

Към момента няма официално съобщени подробности за обстоятелствата, при които се е стигнало до падането. Разследването по случая продължава.

предишна статия
Министър Шишков пред студенти от УАСГ: Развитието на България ще зависи от вас

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: