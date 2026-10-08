Води се разследване за държане на голямо количество цигари без български акцизен бандерол в района на граничен преход Кулата

Под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 1, пр. 2 от НК.

На 06.10.2026 г., в района на ГП Кулата, в посока от Република Гърция за Република България, на принципа „анализ на риска“ митнически служители са селектирали товарна композиция с полски регистрационни номера.

В хода на проверката са били открити метални кутии, пълни с цигари от три различни марки, без български акцизен бандерол.

Общото количество на откритите тютюневи изделия – цигари, е 449 958 кутии, или 8 999 160 къса. Стойността на стоката възлиза на 1 789 852,80 евро.

С постановление на прокурор водачът на товарната композиция – гражданинът на Полша М.К., е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Районна прокуратура – Благоевград да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.