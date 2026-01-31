Кукерската група на село Изгрев – Благоевград покориха град Трън със зрелищно участие в зимния маскараден празник

Повече от 120 кукери и сурвакари от Благоевград се включиха в зимния маскараден празник, провел се в град Трън

Шести зимен маскараден празник събра в центъра на град Трън местни сурвакарски групи и гостуващи в Трънско сурвакари.

След шествието всяка една от групите се представи пред трънчани и гости на града с демонстрации пред народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“. В тазгодишното издание на празника трябваше да участват над 400 сурвакари, но се включиха много повече – 540 участници. Това се случи, тъй като се включиха повече от очакваното и само една от групите наброява 120 човека при пълен капацитет на групата 200 участници. Сурвакарите в шестия зимен маскараден празник в Трън са представители на 9 групи и от 7 общини в областите Перник и Благоевград. За първи път участва и трънската сурвакарска група с възрастни участници, която на 13 януари тази година се представи пред трънчани.

Със своите сурвакари се представиха: детската сурвакарска група „Преличотине“ град Трън с ръководител Александър Дуцов; сурвакарска група „Върба“ от квартал Върба, община Радомир с ръководител Мариана Кирилова; сурвакарска група на село Конска, община Брезник с ръководител Димитър Димиитров; сурвакарска група при народно читалище „Васил Левски-1975″ в село Зидарци, община Перник с ръководител В. Цветанов; сурвакарска група при народно читалище „Люлински изгрев-1903“ в село Големо Бучино, община Перник с ръководител Лолита Денкова; сурвакарска група при народно читалище „Алеко Константинов-1899“ село Сирищник, община Ковачевци с ръководител Диляна Боянова; сурвакарска група при народно читалище „Сурвакари Земен-2024“ в град Земен, община Земен с ръководител Калин Йорданов; сурвакарска група-големи „Трънски преличняци“ в град Трън с ръководител Пламен Маринов; сурвакарска група от село Изгрев, община Благоевград с ръководител Стоян Спасов.