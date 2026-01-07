НачалоАктуално
Ивановден е! Днес черпят 327 149 именяци

By Новини Благоевград
Днес, 7 януари, България отбелязва Ивановден – един от най-почитаните зимни празници в народния календар. По традиция денят е посветен на Свети Йоан Кръстител и идва непосредствено след Йордановден.

По данни на Националния статистически институт днес своя имен ден празнуват 327 149 българи. Най-много са мъжете с името Иван, следвани от Иванка, Йоан, Йоана, Ивайло, Живко, Ваня и техните производни.

Името Иван остава най-разпространеното мъжко име в страната, символ на здраве, сила и благословия. Според народните вярвания Ивановден е ден за пречистване, ново начало и сплотяване на семейството.

По традиция на трапезата присъстват месни ястия, баница и вино, а именяците посрещат гости с отворени врати и добро настроение.

Редакцията пожелава здраве, късмет и благополучие на всички празнуващи! 🎉

