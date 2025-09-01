Клон от дърво падна на главната пешеходна улица в Благоевград

Тази вечер на главната пешеходна улица в Благоевград, в района пред Тото пунктa срещу ОББ, падна голям клон от дърво. За щастие при инцидента няма пострадали.



На място незабавно бяха изпратени екипи на Община Благоевград и служители на Пожарната, които предприеха действия по разчистване и обезопасяване на района.



Ще бъде извършена експертиза на състоянието на дървото и при установяване на риск, то ще бъде премахнато спешно, за да се предотвратят инциденти.