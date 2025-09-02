НачалоАктуално
АктуалноРегионаДупница

Извършители на кражба от бижутериен магазин в гр. Дупница са установени и задържани

By Новини Благоевград
0
39

            С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, в качеството на обвиняеми са привлечени 18-годишният И.Б. и 16-годишният Ж.Б. по досъдебно производство за извършена кражба от бижутериен магазин в гр. Дупница.

            Спрямо двамата са събрани достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление.

            До разкриването на извършителите на деянието се е стигнало в резултат на проведени специализирани оперативно-издирвателни действия на криминалисти от РУ на МВР гр. Дупница.

            Установено е, че около 18,00 ч. на 26.08.2025 г. от витрина на магазин за златна и сребърна бижутерия на ул. „Николаевска“ в града били отнети златни накити от маскирани лица.

            За извършване на деянието крадците използвали скутер без регистрационни табели, като при пристигането си пред търговския обект задействали устройства, отделящи дим. Незабавно след отнемането на подложка със златни синджири напуснали местопрестъплението.

            Обвиняемите И.Б. и Ж.Б. са от гр. Дупница. Понастоящем те са задържани с постановление на прокурор за срок до 72 часа.

Отнетите от тях накити са иззети заедно с част от екипировката и са приобщени към делото като веществени доказателства.

Общата стойност на предмета на престъплението – 22 броя златни синджири, с тегло 65,53 грама, 14 карата, проба 585, възлиза на е 11 140,10 лева.

Предстои утре, 03.09.2025 г., прокуратурата да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

предишна статия
Клон от дърво падна на главната пешеходна улица в Благоевград
Следваща статия
18-годишна бе спряна за проверка от полицаи, техническото средство отчете упореба на наркотик

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: