70 доброволци на “За Земята” изринаха 250 чувала боклук за 4 дни

От 27 до 31 август в Западна Стара планина се проведе двадесет и осмото редовно високопланинско почистване, организирано от “Екологично сдружение За Земята”, част от кампанията ИзЧисти планини. През годините инициативата се организира в различни планински райони, а настоящата бе осъществена в района около х. Ком (нова) и х. Горски рай. В нея се включиха над 70 доброволци от цялата страна на всякаква възраст.

Освен над 250 чувала със събран боклук, те подпомогнаха с различни дейности хижарите, които от своя страна осигуриха палатков лагер за доброволците.

Основната цел на тази инициатива, която вече се е превърнала в традиция, наред с почистването на планините в България, е да създаде култура за по-малко отпадъци сред туристите. Призив на всяка кампания, организирана от “За Земята”, е и “Боклукът в раницата!”, тъй като в и около хижите няма сметоизвозване и често отпадъците се транспортират до населено място от самите хижари, което е сложен и трудоемък процес. Продължава тенденция на нерегламентирани сметища, които са в близост до частни имоти и постройки с неустановен характер в планината.

Въпреки тежкия и неприятен характер на извършваните дейности, доброволците и организаторите се чувстват удовлетворени от свършената работа.

Според Стефан Цанев от Стара Загора, който за първи път се включва в организирано почистване през 2004 г. в Рила, от всички екологични инициативи, тази е с най-директен и измерим ефект, защото “тези тонове боклук, които изринахме, до вчера са били в планината, а днес вече са в чувалите до нас.”

Освен измеримия ефект, друга мотивация, според Димитър Дуров от Пловдив, са “хората, които са много готини, интересни и си помагат, обстановката е много задушевна и тук намирам съмишленици и приятели.” За него почистванията имат много голям ефект и върху хората, които чистят. Той споделя за собствената си трансформация в потреблението на пластмасови опаковки, които ограничава драстично след участие в подобна инициатива.

“Събирах пластмасови капачки повече от 10 години, а от 3 години помагам за сортирането им. Когато за първи път видях за какво огромно количество става въпрос, намалих използването на пластмасови бутилки до минимум. До този момент изпивах по един студен чай и една минерална вода всеки ден, но оттогава не си купувам пластмаса, само и само да не изхвърля бутилка или капачка.”

Доброволците събират разделно отпадъците, които могат да се рециклират. Тази година отново бяха събрани огромни количества пластмасови бутилки, което показва колко нужно е да има национална депозитна система.