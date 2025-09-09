Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 05.09.2025 г. в района на бул. „Димитър Солунски“ в гр. Благоевград, от криминалисти при ОДМВР-Благоевград е задържана 31-годишна благоевградчанка, с намиращи се в нея 4 вейп устройства, съдържащи течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. С техническо средство е установено, че непосредствено преди извършената проверка жената е управлявала лек автомобил „Фолкваген Голф“ след употреба на наркотични вещества. В хода на работата по случая е проверено и обитавано от нея жилище в града, където са открити и иззети: найлоново пликче с около 2 грама сух канабис, цигара с канабис, капсула с около 11 грама кафяво вещество, реагиращо положително на канабис, три контейнерчета, съдържащи канабис и вейп устройство с канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

От полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са задържани двама младежи от с. Господинци, единият от които непълнолетен, а другият на 19 години. На 05.09.2025 г. по време на проверка на обитаваната от тях къща в с. Господинци, същите изхвърлили в съседен двор пластмасова кутия с намиращи се в нея около 223,7 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис и електронна везна. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 00:05 час на 06.09.2025 г. на детска площадка в района на ул. „Струма“ в гр. Петрич, от полицейски служители на РУ-Петрич са проверени три лица, в близост до които са открити найлонов плик, съдържащ около 15 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис и цигара, съдържаща около 0,36 грама канабис. Установено е, че наркотичните вещества са на намиращия се на място 18-годишен младеж от с. Яново, който е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 25-годишен мъж от с. Кавракирово, след като около 23:30 часа на 08.09.2025 г., управляваният от него лек автомобил „Форд Фиеста“ е спрян за проверка в с. Кавракирово. От полицейски служители на РУ-Сандански е установено с техническо средство, че мъжът шофира след употреба на наркотично вещество. У него са открити полиетиленов плик, съдържащ около 5,38 грама сух канабис и цигара, съдържаща около 0,53 грама канабис. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

На 05.09.2025 г. около 23:55 часа в с. Самуилово е извършена проверка на лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 37-годишен мъж от същото село, при която с техническо средство полицейските служители установили, че водачът на шофира след като е употребил наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 28-годишен мъж от гр. Петрич, който около 17:15 часа на 06.09.2025 г. в жилището им в гр. Петрич е нанесъл побой над 28-годишната му съпруга и малолетното им дете, при което те са пострадали с хематоми на ръцете. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На 09.09.2025 г., от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 47-годишен мъж от гр. Петрич. Около 00:30 часа на същата дата в жилище в града, същият е отправил закани и заплахи за физическа саморазправа към 23-годишна жена от с. Дрангово, с която живее на семейни начала. Уведомена е компетентната прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 05.09.2025 г. около 16:48 часа в затворен хотелски комплекс в землището на гр. Разлог, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство, 47-годишен мъж от гр. Разлог е загубил контрол над него и е паднал, в резултат на което е пострадал с фрактура на лицеви кости. След оказана медицинска помощ в МБАЛ-Разлог, същият е транспортиран за лечение в болнично заведение в гр. София с опасност за живота.

На 05.09.2025 г. около 17:25 часа на път III-197 в района на разклона за с. Плетена е станало ПТП, при което лек автомобил „Фолксваген Кади“ с 47-годишен водач от гр. София, завивайки на ляво в посока към с. Сатовча е отнел предимството и е блъснал лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 58-годишен мъж от с. Барутин, общ. Смолян. С напукване на гръдна кост е пострадала 52-годишна пътничка в лекия автомобил „Опел Астра“, която е настанена за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев. На двамата водачи на направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 07.09.2025 г. около 15:15 часа в района на кръстовище на пътя между с. Кочан и път III-197, лек автомобил „Фиат Крома“ с 21-годишна водачка от с. Крушево е отнел предимството на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 70-годишен мъж от с. Сатовча, в резултат на което е станало ПТП. С контузия на гръден кош и мозъчно сътресение е пострадал 71-годишен мъж от с. Крушево, а с фрактура на ребра – 70-годишна жена от същото село, които са пътували в лекия автомобил „Фиат Крома“. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

На 07.09.2025 г. около 16:25 часа на пътя между с. Места и гр. Добринище, мотоциклет „Хонда“, управляван от 41-годишен чужд гражданин, движейки се в посока от гр. Добринище към с. Места, на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил „Мицубиши“ с 32-годишен водач от с. Абланица. Мотоциклетистът е пострадал с фрактура на двете кости на дясната подбедрица и разкъсна рана на коляното. На двамата водачи са направени проби с технически средства за у потреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 06.09.2025 г. около 15:00 часа на ул. „Свобода“ в гр. Сандански, от полицейски служители на РУ-Сандански е проверен лек автомобил „Хюндай Тускон“, като с техническо средство е установено, че 67-годишният му водач от гр. Сандански шофира с наличие на 1,13 промила алкохол, установено с техническо средство. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 05.09.2025 г. до 08:00 часа на 09.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 25 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 17 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара.

Извършени са 5 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 3.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 06.09.2025 г. около 13:42 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в с. Беласица. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: два леки автомобила, които са спрени от движение. Спасен един автомобил и сграда. Причините за пожара и стойността на нанесените щети са в процес на установяване.