Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В хода на извършена, около 21:20 часа на 13.12.2025 г. в района на парк „Ловен дом“ в гр. Благоевград, проверка на 21-годишен мъж от гр. София, у същия органите на реда открили саморъчно свита цигара, съдържаща около 0,4 грама марихуана. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържана 27-годишна благоевградчанка, която на 12.12.2025 г. е извършила кражба на дрехи от магазин в търговски център в гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

След получен, около 22:10 часа на 13.12.2025 г., сигнал за нанесен побой на 85-годишен мъж в къща в с. Дренково, общ. Благоевград, от пристигналите незабавно на място полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 61-годишен родственик на пострадалия, който живее на същия адрес. За случая е уведомена РП-Благоевград.

В обедните часове на 14.12.2025 г. жителка на гр. Петрич е съобщила в РУ-Петрич, че около 11:30 часа на същата дата в района на ул. „Тетово“ в града, от непознато за нея лице е издърпано от ръката й портмоне с намиращи се в него мобилен телефон, сумата от около 20 лева и лични документи. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установен и задържан извършителят на деянието, който е на 18 години от гр. Петрич. По случая е образувано досъдебно производство.

След получена, около 05:30 часа на 12.12.2025 г. в РУ-Петрич, съобщение от служител в игрална зала в гр. Петрич за повреден монитор на игрален автомат, от полицейските служители е установено, че извършител на деянието е 61-годишен мъж от с. Скрът. За случая е уведомена компетентата прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена, около 22:45 часа на 14.12.2025 г., кражба на чанта със сумата от около 450 лева, оставена без надзор в заведение за бързо хранене в Благоевград. По случая е образуван заявителски материал. Работата продължава.

ПТП:

На 12.12.2025 г. около 21:30 часа на пътя между местността „Предела“ и гр. Банско, лек автомобил „Ситроен“, управляван от 36-годишен чужд гражданин е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Сузуки Джимини“, управляван от 50-годишен чужд гражданин. С фрактура на бедрото, ключицата, лопатката и четири ребра е пострадала 37-годишна жена от гр. Разлог, пътуваща в лекия автомобил „Сузуки“.

На 13.12.2025 г. около 13:00 часа на пътя между с. Първомай и с. Беласица е станало ПТП, при което товарен автомобил „Фиат Добло Карго“ с 62-годишен водач от с. Беласица, внезапно е завил на ляво за включване в крайпътна отбивка и земен път, при кето в него се удря, движещ се зад него и предприемащ изпреварване, лек автомобил „Ауди“ с 44-годишен водач от гр. Петрич. Загинал е водачът на товарния автомобил „Фиат“, а 57-годишна пътничка в него от с. Беласица е пострадала с комоцио. Водачът на лекия автомобил „Ауди“ е с болки в раменната става и гръдната област.

На 13.12.2025 г. около 15:30 часа в с. Дебрен, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство “Ксиоми“, 16-годишен младеж от същото село е паднал на пътното платно и е пострадал с охлузни рани на колената.

На 14.12.2025 г. около 16:00 часа в с. Ново Делчево, лек автомобил „Фолксваген Голф“ с 50-годишен водач от селото е преминал през крака на 71-годишен мъж и е закачил ръката на 48-годишна жена и двамата от същото село, в резултат на което пешеходецът е пострадал с охлузни рани на ходилата, а пешеходката – с охлузна рана на лакътя. На водача на автомобила и пешеходците са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 14.12.2025 г. около 06:25 часа по ул. „Марица“ в гр. Петрич, 43-годишен петричанин е управлявал лек автомобил „Фолксваген Джета“ с наличие на 1,91 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 14.12.20285 г. около 17:00 часа по ул. „Славянска“ в гр. Симитли, 46-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 2,85 промила алкохол в издишания въздух.

На 14.12.2025 г. около 23:30 часа по ул. „Симеон Радев“ в гр. Благоевград, 46-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 2,89 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 13.12.2025 г. до 08:00 часа на 15.12.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 13 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 3 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 3 пожара.

Извършени са 7 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 13.12.2025 г. около 16:35 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил на ПП 1 Е-79 в района на гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Вероятна причина: късо съединение.

На 14.12.2025 г. около 06:16 часа е получен сигнал за пожар в леки автомобили в автосервиз в района на ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Разлог. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Засегнати са четири автомобила, от които един напълно изгорял. Причината за пожара е в процес на установяване.

На 15.12.2025 г. около 05:35 часа е получен сигнал за пожар в кухня на къща в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: бяла, черна и компютърна техника, опушени стени и домашно имущество. Вероятна причина: късо съединение.