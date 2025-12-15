Бернската конвенция и ЕК приветстват напредъка по завършване на магистрала „Струма“ и ще продължават да следят случая поне докато започне изграждането на двете платна извън Кресненския пролом.

На годишното заседание на постоянния комитет на Бернската конвенция отново беше разгледан случая с автомагистрала „Струма“ и Кресненския пролом. Комитетът благодари на властите на България и на жалбоподателите от коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“ за съвместната работа и сериозния напредък през 2025 г.

Бяха отбелязани няколко ключови успеха:

Решението на Министерски съвет от януари за изграждане на магистралата извън пролома,

сключването на договор през октомври за дизайн на второто платно извън пролома,

договаряне на мерки за смекчаване на въздействието върху природата.

Представителят на Европейската комисия отбеляза, че извеждането на цялата магистрала извън пролома е ключово за прилагането на споразумението „Път напред“ между комисията и правителството.

Решението на конвенцията изисква от властите да завършат строителството, както е договорено с неправителствените организации, в съответствие с Препоръка 212 (2021) и по-специално да гарантират, че е осигурено достатъчно финансиране на проекта, изготвени са висококачествени и обективни проекти, проведени са Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост (ОС), и че са интегрирани ефективни смекчаващи мерки за двете планирани платна.