Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на РУ-Банско, около 17:30 часа на 20.12.2025 г. в района на ул. „Пирин“ в гр. Банско, е проверен 29-годишен мъж от гр. Разлог, у когото е намерена саморъчно свита цигара, съдържаща около 0,74 грама марихуана. Същият е задържан и е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 39-годишен благоевградчанин, след като в обедните часове на 20.12.2025 г. в района на парк „Ловен дом“ в гр. Благоевград, у него е открита около 1,7 грама суха тревиста маса, реагираща положително на марихуана. По случая е образуван заявителски материал.

В хода на извършена, около 15:00 часа на 19.12.2025 г. на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич, проверка на лек автомобил „Ауди“, с техническо средство полицейски служители на РУ-Петрич установили, че 37-годишният водач от гр. Петрич шофира след употреба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получен сигнал за това, че в периода от 18.12.2025 г. до 19.12.2025 г. е извършена кражба на термопанели за стена и покрив и камера за видеонаблюдение от фирмена база, находяща се в района на ПП 1 Е-79. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В РУ-Разлог е получено съобщение, че за времето от 19.12.2025 г. до 21.12.2025 г. от сауна в ремонтираща се къща за гости в землището на с. Баня са отнети крило на дървена врата и печка за сауна. Уведомена е компетентната прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство.

В сутрешните часове на 21.12.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е съобщено, че между 15:00 часа на 20.12.2025 г. и 07:30 часа на 21.12.2025 г. са срязани четирите гуми на лек автомобил „Форд Фокус“, паркиран в широкия център на гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 42-годишен мъж от с. Струма, който около 22:00 часа на 21.12.2025 г. в жилището им в с. Струма е нанесъл удар в областта на главата на съпругата си. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

ПТП:

На 21.12.2025 г. около 06:05 часа на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Петрич, лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, управляван от 35-годишен мъж от града, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост се е блъснал в паркиран на тротоара лек автомобил „Хюндай“, който от своя страна се е ударил в паркиран до него лек автомобил „Мерцедес“. При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са материални щети. По случая е образувано досъдебно производство.

На 21.12.2025 г. около 11:00 часа на ул. „Бяло море“ в гр. Гоце Делчев, 19-годишен младеж от града, управлявайки с несъобразена с пътните условия скорост индивидуално електрическо превозно средство „Ситикоко“ е паднал на пътното платно и пострадал с контузия на бедрото и комоцио.

При извършена, около 21:30 часа на 21.12.2025 г. на ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, проверка на лек автомобил „БМВ“, с техническо средство органите на реда установили, че 41-годишният водач от гр. Симитли шофира с наличие на 1,25 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 19.12.2025 г. до 08:00 часа на 22.12.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 9 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 9 пожара.

С преки материални щети 5 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 19.12.2025 г. около 15:57 часа е получен сигнал за пожар в навес на къща в с. Горно Драглище. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: опушени стени, покривна конструкция, навес, дървени прозорци и врати.

На 19.12.2025 г. около 20:09 часа е получен сигнал за пожар в пицария в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: бяла, черна и компютърна техника и опушени стени.

На 20.11.2025 г. около 09:54 часа е получен сигнал за пожар в къща в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: бяла, черна и компютърна техника и опушени стени.

На 20.12.2025 г. около 15:20 часа е получен сигнал за пожар в лек автомобил „Ситроен“ в района на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: ел. инсталация на двигателя и гуми. Вероятна причина: късо съединение.

На 21.12.2025 г. около 09:57 часа е получен сигнал за пожар във вила в местността „Рибарниците“, землище на гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: покривна конструкция. Вероятна причина: необезопасен комин.