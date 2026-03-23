Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която е констатирано следното:

След извършена, около 00:05 часа на 21.03.2026 г. в центъра на с. Корница, общ. Гоце Делчев, проверка на 26-годишен мъж от същото село, у него са намерени и иззети около 0,47 грама сух канабис и около 1,16 грама амфетамин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 01:05 часа на 22.03.2026 г. в с. Брезница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е проверен 29-годишен жител на селото. У същия е открит полиетиленов плик, съдържащ около 1,06 грама наркотично вещество, реагиращо положително на амфетамин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Петрич са задържани 44-годишна жена и 27-годишен мъж от с. Беласица, след като около 22:00 часа на 21.03.2026 г. в ресторант в с. Беласица, у жената е открито пликче, съдържащо около 0,20 грама кокаин, а у мъжа – пликче, съдържащо около 0,35 грама кокаин. По случаите са образувани досъдебни производства.

На 22.03.2026 г. около 22:40 часа в района на ул. „Броди“ в гр. Благоевград, от органите на реда е проверен 17-годишен младеж от града, у когото е намерена цигара, съдържаща около 0,2 грама марихуана. По случая е образуван заявителски материал.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Разлог е задържан 26-годишен мъж от гр. Разлог. Около 21:30 часа на 22.03.2026 г. пред жилището му в гр. Разлог, между него и 46-годишен мъж от гр. Банско е възникнал скандал, при който същият е намушкал 46-годишния в областта на корема с остър предмет. Пострадалият е транспортиран за оказване на медицинска помощ във ФСМП-Разлог с прободна рана в коремната кухина. Уведомена е компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.

В обедните часове на 22.03.2026 г. на тел. 112 е получено съобщение, че в района на ул. „Самуилова крепост“ в гр. Петрич има паднал човек, който заявил, че непознат за него мъж го повалил на земята и му отнел сумата от около 30 евро. От работещите по случая полицейски служители е установено, че мъжът е на 86-години от гр. Петрич, а извършител на деянието е 44-годишен мъж от с. Ново Ходжово. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 30-годишен благоевградчанин, след като около 10:00 часа на 22.03.2026 г. жената, с която живее на семейни начала е съобщила, че в жилището им в гр. Благоевград, същият й е нанесъл побой. Образувано е досъдебно производство.

В следобедните часове на 20.03.2026 г. в РУ-Петрич са получени два сигнала за извършени кражби на златни накити от частни домове в гр. Петрич. От едното жилище са отнети дамски пръстени, гривна, висулки и др., а от другото – синджир, детски гривни и детски обеци. За случаите е уведомена компетентната прокуратура. Образувани са досъдебни производства. Работата продължава.

В 01 РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че за времето от 13:00 часа на 18.03.2026 г. до 07:30 часа на 20.03.2026 г. е повреден вендинг апарат за топли напитки, находящ се на втори етаж на болнично отделение към МБАЛ-Благоевград и е извършена кражба на монети на стойност около 100 евро. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3 от НК.

Полицейски служители на РУ-Гоце Делчев работят по получен сигнал за извършена, от неустановена дата до 17:00 часа на 22.03.2026 г., кражба на три телевизора от необитаема към момента къща в с. Блатска, общ. Хаджидимово. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

Около 16:00 часа на 20.03.2026 г. на тел. 112 е получен сигнал от жителка на гр. Разлог, че в района на река Места в местността „Света Варвара“, землище на с. Елешница е умъртвено куче без установена порода. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на точните причини за смъртта на животното продължава.

След направени проби с технически средства, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 20.03.2026 г. около 21:30 часа по ул. „Европа“ в гр. Петрич, 49-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Фолксваген Бора“ с наличие на 1,73 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 21.03.2026 г. около 01:22 часа в с. Абланица, общ. Хаджидимово, 28-годишен мъж от с. Туховища е управлявал лек автомобил „Тойота Рав 4“ с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 20.03.2026 г. до 08:00 часа на 23.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 20 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 18 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 18 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 20.03.2026 г. около 14:42 часа е получен сигнал за пожар в необитаема сграда в двора на МБАЛ-Благоевград. Пожарът е погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: отпадъци. Спасено: сграда. Вероятна причина: небрежност при боравене с открит огън.