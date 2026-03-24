Днес имен ден празнуват Захари и Захарина

На 24 март Православната църква почита паметта на Св. преподобни Захария и Св. Артемон Селевкийски.

Преподобни Захария бил син на египтянина Карион, който оставил жена и деца и отишъл в манастир, където приел монашество.

Макар и по-млад от много старци в манастира, Захария се удостоил с големи благодатни дарове. Захария е бил голямо светило между монасите в пустинята и млад се преселил при Господа.

Прекарал живота си благочестиво и богоугодно и починал в дълбока старост.

Св. Артемон бил роден и възпитан в Селевкия. Бил назначен за епископ на града. Артемон бил лекар на човешките души и тела и се преселил във вечността в дълбока старост.

Днес имен ден празнуват: Зарко, Захари, Захарина, Хари