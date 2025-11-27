Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 36-годишен мъж от с. Хвостяне, общ. Гърмен. Около 20:10 часа на 26.11.2025 г., същият е повредил метална планка на хладилна витрина, разположена до павилион за закуски в района на автогарата в гр. Благоевград и е извършил кражба на хранителни продукти. По случая е образуван заявителски материал.

На 26.11.2025 г. в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение от жителка на гр. Благоевград за това, че в следобедните часове на същата дата в местността „Иванков Валог“, землище на с. Горна Железница, общ. Симитли е чула шум наподобяващ изстрел и е открила мъртво кучето си от породата „Кавказки вълкодав“. Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 11:40 часа на 26.11.2025 г. на ПП 1 Е-79 в района на гр. Сандански е станало ПТП, при което лек автомобил „Ауди“, управляван от 40-годишна жена от гр. Сандански, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на десен завой е излязъл в ляво от пътното платно и се е ударил в пътен знак, каменна колона на жп надлез и предпазна еластична ограда /мантинела/. Водачката на автомобила е пострадала с фрактура на ключицата. Направените й проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 26.11.2025 г. до 08:00 часа на 27.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 3 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 3 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети е възникнал 1 пожар.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 26.11.2025 г. около 19:22 часа е получен сигнал за пожар в пластмасов контейнер за смет в с. Огняново. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: контейнер за смет.

На 27.11.2025 г. около 04:00 часа е получен сигнал за пожар в котелно помещение на жилищна сграда в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Щети: опушени стени.