Около 536 000 пенсионери ще получат допълнителна сума от 120 лв. за Коледа

По 120 лв. допълнително ще получат 536 000 пенсионери по повод
предстоящите коледни празници. Средствата ще се изплатят на всички хора, чиято
пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за
декември е до 638 лв. включително. Това е размерът на линията на бедност за 2025 г.
За тази цел правителството ще отпусне допълнителни 64 320 000 лева по
бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата ще бъдат за сметка на
преструктуриране на трансферите по централния бюджет за 2025 г.

