Община Петрич ще обяви бедствено положение от 13:00 ч. днес.
Паднало количество дъжд между 20-25 л/кв м- равномерно за деня. По-големи количества – над 35 л./кв.м. за последните три часа са паднали в Санднаски. Изолирани места с наводнени мазета на къщи и улици има в с. Левуново, с. Ново Делчево и с. Лиляново.
В района на Кресненското дефиле и прохода Предел има паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ-Благоевград. Призоваваме водачите на МПС да се движат с повишено внимание.
Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово , заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняванв на проблемите.
Има голямо количество вода на АМ Стеума при с. Ново Делчево и на главен път Е 79 в района на кв. Спартак, гр.Сандански. На място има екипи на Пътна полиция, които сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.
Няма данни за пострадали хора.
Нивата на реките са малко над средното, няма опасност от преливане към момента. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги. Насочена е техника за отстраняване на проблема.
Оперативният щаб, създаден от областния управител работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.
Актуална информация във връзка с проливните дъждове в Благоевградско към 12:00 ч.
