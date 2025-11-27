Актуална информация във връзка с проливните дъждове в Благоевградско към 12:00 ч.

Община Петрич ще обяви бедствено положение от 13:00 ч. днес.

Паднало количество дъжд между 20-25 л/кв м- равномерно за деня. По-големи количества – над 35 л./кв.м. за последните три часа са паднали в Санднаски. Изолирани места с наводнени мазета на къщи и улици има в с. Левуново, с. Ново Делчево и с. Лиляново.

В района на Кресненското дефиле и прохода Предел има паднали камъни, които се отстраняват от служители на ОПУ-Благоевград. Призоваваме водачите на МПС да се движат с повишено внимание.

Затруднено е движението по пътя между Склаве и Спатово , заради вода на пътното платно. Навсякъде са изпратени екипи за отстраняванв на проблемите.

Има голямо количество вода на АМ Стеума при с. Ново Делчево и на главен път Е 79 в района на кв. Спартак, гр.Сандански. На място има екипи на Пътна полиция, които сигнализират на шофьорите да преминават с повишено внимание.

Няма данни за пострадали хора.

Нивата на реките са малко над средното, няма опасност от преливане към момента. В отделни участъци на малки притоци има скъсани диги. Насочена е техника за отстраняване на проблема.

Оперативният щаб, създаден от областния управител работи в извънредна ситуация и координира работата между институциите и общините.