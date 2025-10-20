НачалоАктуално
АктуалноБлагоевград

Утре за ремонт на фуги движението при 78-и км на АМ „Струма“ в посока Благоевград ще е в изпреварващата лента.

By Екип Blagoevgrad.EU
0
29

Утре  21 октомври, от 8 ч. до 17 ч. за гаранционен ремонт на фуги на мостовото съоръжение при 78-и км на АМ „Струма“, в посока Благоевград, ще се ограничи преминаването в активната и аварийната ленти. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Кюстендил превозните средства ще преминават в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
Църквата почита паметта на Св. Иван Рилски Чудотворец

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: