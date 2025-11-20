Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 19.11.2025 г. около 18:00 часа в района на кръстовище между ул. „Освобождение“ и ул. „Огражден“ в гр. Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил „Хонда Сивик“, управляван от 20-годишен мъж от гр. Благоевград, не е пропуснал и е блъснал 63-годишен благоевградчанин, който пресичал пътното платно по пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал с фрактура на крака, фрактура на черепа и фрактура на лицеви кости. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 19.11.2025 г. около 23:15 часа в с. Кочан, общ. Сатовча, 61-годишен мъж от същото село е управлявал лек автомобил „Ленд Ровер“ с наличие на 1,26 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 20.11.2025 г. около 1:30 часа по ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград, 58-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1,29 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 19.11.2025 г. до 08:00 часа на 20.11.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 0 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 0 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 0 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.