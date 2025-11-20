Областният управител проведе работна среща за предприемане на спешни мерки срещу нерегламентираното замърсяване

Работна среща за обсъждане на въпроси и набелязване на спешни мерки за решаване на проблема с нерегламентирано замърсените терени в област Благоевград се проведе днес в Областна администрация Благоевград. Областният управител Георги Динев и експерти от администрацията, заедно с представители на местната власт, директора на РИОСВ- Благоевград и експерти от инспекцията, обсъдиха актуалните проблеми и спешни мерки за ограничаване и предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

По време на дискусията бяха представени най-проблемните зони на територията на региона, както и анализ на причините, водещи до замърсяване. От РИОСВ съобщиха, че за текущата година има подадени над 500 сигнала за нерегламентирани замърсявания на територията на областта.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от засилен контрол, по-ефективна координация между институциите и предприемане на действия за почистване на засегнатите терени.