Какъв матрак ни е необходим за спокоен и здравословен сън?

Всеки човек прекарва между седем и осем часа от своето денонощие в сън. Много е важно да си почивате правилно и да сте настанени по възможно най-комфортния начин. Така ще имате достатъчно енергия, да се чувствате бодри през деня. Макар да е от значение, какво ще бъде обзавеждането в спалнята, има един елемент от интериора, без който няма как да си осигурите качествен сън. Задължително потърсете хубав и удобен матрак цени, които се влияят от изработката и функционалността на изделието. Хубаво е да научите повече за най-популярните модели, преди да направите своя окончателен избор.

Предимства на удобните еднолицеви матраци

Ако търсите нов качествен матрак на изгодна цена, е добра идея да се насочите към еднолицевите модели. Те са разнообразни като начин на изработка и размери и винаги се характеризират като бюджетна покупка. Благодарение на достъпната цена имате възможност през по кратък период да подменяте този артикул и да си осигурявате комфорт и удобства по време на сън. Безспорно, макар и на по-ниска цена, тези изделия имат своите плюсове. Щом научите повече за тях, вероятно бихте ги предпочели, казват експертите от магазин мебели АРЕНА. Днес ще разгледаме именно положителните характеристики на модерните еднолицеви матраци:

те осигуряват много добра ортопедична опора по време на сън – в изработката им са включени висококачествени материали като полиуретановата пяна, мемори пяната, различни видове пружини, вата и други. Без проблем ще откриете еднолицев модел с по-твърд пълнеж, който осигурява стабилност и опора по време на сън, особено важни за хората с болки в гърба и кръста;

имат вградена подматрачна рамка – няма необходимост да купувате подматрачна рамка допълнително и съответно ще спестите средства от бюджета си;

могат да се завъртат по оста глава/крака – макар, че не могат да се използват от всичките си страни като висококачествените двулицеви модели, тук също може да балансирате износването като ги завъртате периодично;

добро решение са за хората с ограничен бюджет – ако не искате към момента да плащате висока цена за нов артикул, но търсите комфорт и удобство по време на сън, то еднолицевите модели са точно за вас.

В търговската мрежа ще откриете много разнообразни еднолицеви изделия. Те се различават по използваните материали при тяхната изработка, като размер и степен на твърдост. Хубаво е да отделите повече внимание при избора и да научите подробности за характеристиките на избрания модел.

От какъв матрак имаме нужда за един по-добър и спокоен сън?

Всеки човек има лично предпочитание за това на колко твърда повърхност предпочита да спи. Това обикновено е специфично и строго индивидуално усещане, свързано най-вече с позата, в която предпочитате да спите. Огромна част от хората залагат на средно твърдите матраци, защото те са универсални и покриват всички критерии за удобство. Този тип модели са предпочитани от хората, които спят на една страна, понеже имат добра опора и в същото време артикулът не причинява дискомфорт в раменната област.

За тези от вас, които изпитват болки в опорно-двигателния апарат, специалистите препоръчват твърдите модели. Те гарантират перфектна поддръжка за гърба и кръста. По този начин тялото не потъва прекалено надолу по време на сън и не се натоварва. За да се наспивате комфортно имате нужда от качествен и добре изработен матрак.

Какво представлява топерът и защо ни е необходим?

Все по-популярен става удобният и мек топер за матрак. Този артикул има за цел да направи зоната, в която спите още по-удобна и приятна. Топерът придава мекота и може да предпази матрака от бързо износване. Ако имате скъпо изделие, което искате да ползвате по-дълго, то инвестицията във висококачествен топер е задължителна. От друга страна да се използва топер е удачно и когато матракът вече е износен и не предлага необходимите удобства.

С помощта на топера ще изравните неравностите и ще си осигурите една добра почивка, без да правите скъпа инвестиция към момента. Много хора използват топера върху разтегателни дивани, за да постигнат ефекта на хубава и уютна спалня. Топерът може да бъде с най различна дебелина в зависимост от вашето предпочитание. Удобните топери се изработват най-често от мемори пяна, която запазва формата на тялото и осигуряване необходимата мекота. Артикулите са анатомични и обвити с висококачествена дамаска, която се поддържа лесно.

Какви са характеристиките на качествените подматрачни рамки?

В мебелните магазини ще откриете и различни подматрачни рамки цени, които са достъпни за всеки. Ако ви предстои да направите подобна покупка, е задължително да изберете висококачествен продукт, който ще ви осигури редица удобства. Хубавата подматрачна рамка допълва характеристиките на висококачествените двулицеви матраци, защото позволяват тежестта на тялото да се разпредели равномерно. Едни от най-добрите и устойчиви подматрачни рамки се изработват с рамка от метален профил, допълнена с качествени букови ламели. Те са изолирани в специални PVC обувки, за да бъдат абсолютно безшумни.

Благодарение на това ламелите могат да се движат вертикално и осово, за да се напаснат към матрака. Цените на подматрачните рамки към момента са изключително изгодни, в което ще се уверите, щом разгледате каталога на мебели АРЕНА. Добра идея е да заложите на подматрачна рамка, която включва специални планки с които ще бъде инсталиран повдигащ механизъм. С негова помощ ще използвате голямата ракла, която се обособява в основата на леглото.