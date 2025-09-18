Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

При проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества, на 17.09.2025 г. е извършена проверка в землището на с. Драгуш, общ. Петрич, където в обезлесен участък са открити засадени около 16 тревисти растения, реагиращи положително на канабис с общо тегло около 6,080 килограма.

На същата дата, от полицейски служители на РУ-Разлог е проверено жилище в с. Долно Драглище, общ. Разлог, обитавано от 21-годишен мъж от селото. В лек автомобил „Опел Корса“, намиращ се в прилежащ към къщата двор е намерено канабисово растение с тегло около 144,6 грама, а в помещение в къщата – засадено в бидон канабисово растение с тегло около 29 грама, около 10,8 грама сух канабис, както и приспособена вентилация и осветление. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа.

По случаите са образувани досъдебни производства.

Около 16:20 часа на 17.09.2025 г. на ул. „Панаирски ливади“ в гр. Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Ауди“, управляван от 21-годишен мъж от с. Абланица. В хода на извършената проверка, с техническо средство полицейските служители установили, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

На 17.09.2025 г., от полицейски служители на РУ-Сандански е проверена къща в с. Струмяни, обитавана от 42-годишен мъж, където са открити около 49 пластмасови туби с различна вместимост, съдържащи общо около 656 литра течност с мирис на дизелово гориво. Течността е иззета от служители на Агенция „Митници“. Образувано е досъдебно производство.

На 17.09.2025 г. е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.1 във вр. с чл.130, ал.1 от НК, по повод твърдения на 35-годишен мъж от с. Огняново за нанесен му побой от 58-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава.

Около 08:20 часа на 17.09.2025 г. на кръстовище между ПП 1 Е-79 и разклона за с. Дамяница е станало ПТП, при което лек автомобил „Ауди“ с 54-годишен водач от гр. Сандански, излизайки на път с предимство е ударил, движещ се по него лек автомобил „Алфа Ромео“ с 35-годишна водачка от гр. Сандански. С контузия на китката на ръката е пострадала 50-годишна жена от с. Левуново, пътуваща в лекия автомобил „Алфа Ромео“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, като пробата на водачката на лекия автомобил „Алфа Ромео“ е отрицателна, а пробата на водача на лекия автомобил „Ауди“ е отчела наличие на 3,69 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 17.09.2025 г. до 08:00 часа на 18.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 10 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 7 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 6 пожара.

Извършени са 2 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 17.09.2025 г. около 21:38 часа е получен сигнал за пожар в къща в гр. Банско. Погасен от екип на РСПБЗН-Банско. Засегната е покривна конструкция на сградата. Вероятна причина: самозапалване на комина.