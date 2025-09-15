Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която е констатирано следното:

На 12.09.2025 г. в района на пазара в гр. Гоце Делчев, у 26-годишен мъж от града е намерена около 0,43 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис. На същата дата в ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград е проверен 30-годишен благоевградчанин, у когото е открита саморъчно свита цигара, съдържаща около 0,68 грама канабис, а в обитаваното от него жилище в града – вейп с кафява течност, също реагираща положително на канабис. Около 23:30 часа същия ден в ж.к. „Еленово“ в гр. Благоевград, полицейски служители на 02 РУ-Благоевград проверили непълнолетен младеж от града, у когото е установена цигара с около 0,32 грама канабис. На същата дата, с около 0,4 грама наркотично вещество, реагиращо положително на кокаин, е установен мъж на 40 години от гр. Симитли, като в хода на работата по случая от полицейските служители е задържано лицето, от което е закупено наркотичното вещество – 41-годишен мъж от с. Баня.

На 13.09.2025 г. около 00:55 часа в централната градска част на гр. Благоевград, от органите на реда е проверен 18-годишен благоевградчанин, който изхвърлил портмоне с намиращи се в него найлонови пликчета. Те съдържали общо около 1,31 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на кокаин. На същата дата в района на парк „Панорама“ в гр. Гоце Делчев, у 26-годишен мъж от града са открити две полиетиленови топчета, съдържащи общо около 2,28 грама канабис.

За случаите са уведомени компетентните прокуратури. Работата продължава.

Около 16:30 часа на 12.09.2025 г. в с. Дъбница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка към лек автомобил „Ауди А4“, който не се подчинил и продължил движението си. Същият е спрял в близост до полицейския патрул, като водачът е слязъл от него и е побягнал в неизвестна посока. След отправено му устно разпореждане да остане на място, мъжът, който е на 36 години от с. Дъбница, не се подчинил и се самонаранил с остър предмет в областта на на шията. Транспортиран е в МБАЛ Гоце Делчев, където е настанен за лечение с опасност за живота. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 40-годишен мъж от с. Покровник, който в следобедните часове на 12.09.2025 г. е извършил кражба на 2 бр. харнителни добавки от бензиностанция в района на бул. „Св. Димитър Солунски“ в гр. Благоевград, с което е нанесъл щета на приблизителна стойност около 31 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

На 13.09.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получен сигнал, че около 04:00 часа на същата дата пред питейно заведение в Благоевград е възникнала физическа саморазправа, при която са нанесени удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на 43-годишен благоевградчанин. Същият е пострадал с фрактура на ребра и пневмоторакс и е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия и са установени тримата извършители на деянието – 28-годишен мъж и двама непълнолетни младежи, които са от гр. Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.

В РУ-Благоевград е получено съобщение от 26-годишна жителка на гр. Благоевград, че в обедните часове на 14.09.2025 г. в условията на домашно насилие й е нанесен побой от 23-годишен неин родственик. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Около 19:15 часа на 14.09.2025 г. на пътя между с. Господинци и с. Места, лек автомобил „Опел Астра“ с 56-годишен водач от с. Лъжница, извършвайки маневра за включване в движението, е отнел предимството на мотоциклет „Хонда“ с 32-годишен водач от гр. Добринище и е допуснал ПТП. С фрактура на крака и охлузвания по тялото е пострадал мотоциклетистът, който по време на движението е бил с поставена защитна каска. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

В хода на извършена, около 15:00 часа на 14.09.2025 г. на ПП 1 Е-79 между гр. Симитли и гр. Кресна, проверка на лек автомобил „Сеат Леон“, с техническо средство установено полицейските служители установили, че 29-годишният водач на автомобила от гр. Бобов дол шофира с наличие на 1,96 промила алкохол в издишания от него въздух. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 12.09.2025 г. до 08:00 часа на 15.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 22 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 14 пожара.

С преки материални щети 5 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 9 пожара.

Извършени са 8 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 12.09.2025 г. около 20:41 часа е получен сигнал за пожар в павилион в района на общинския пазар в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Засегната е ел. инсталация и дървена стена. Вероятна причина: късо съединение.

На 13.09.2025 г. около 17:20 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви в с. Градево, общ. Симитли. Погасен от 2 екипа на РСПБЗН-Разлог. Щети: покривна конструкция на необитаема къща.

На 13.09.2025 г. около 18:00 часа е получен сигнал за пожар в микробус в с. Падеш. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: микробус.

На 15.09.2025 г. около 04:54 часа е получен сигнал за пожар в контейнер за отпадъци в хотел в с. Баня. Погасен от екип на РСПБЗН-Разлог. Щети: контейнер за отпадъци, навес и ел. табло.