Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 08.10.2026 г., от криминалисти при РУ-Петрич е проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, при която в района на ул. „Мануш войвода“ в с. Първомай, общ. Петрич е извършена проверка на 26-годишна жена от с. Левуново, която е направила опит да изхвърли две полиетиленови пликчета, съдържащи общо около 0,74 грама хероин. На същата дата в с. Първомай, у 30-годишен мъж от селото е открит полиетиленов плик, съдържащ около 0,28 грама кафяво прахообразно вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин. От полицейските служители е установено, че наркотичното вещество му е разпространено от 30-годишен мъж от същото село, в чиято къща са открити електронна везна, около 0,50 грама сух канабис, около 3,83 грама хероин и канабисово съцветие с тегло около 0,33 грама, а до оградата на имота – найлонова чанта, съдържаща около 45 грама сух канабис. Двамата мъже и жената са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на ОП-Благоевград.

След получен, около 19:20 часа на 08.10.2026 г. в РУ-Разлог сигнал, че в района на ул. „Стара планина“ в гр. Разлог е нанесен побой над 18-годишен младеж от града, от незабавно пристигналите на място полицейски служители са задържани двама мъже на 22 и 47 години от гр. София и 37-годишен мъж от гр. Костинброд. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр. Добринище, след като вчера в двора на обитаваната от него къща са открити около 1,10 куб. м незаконно отсечени дърва водна ела и около 1,20 куб. м върба. По случая е взето отношение по компетентност от служители на РДГ-Благоевград. Образуван е заявителски материал.

Около 23:30 часа на 08.10.2026 г. на ул. „Борис Сарафов“ в гр. Сандански, от полицейски служители на РУ-Сандански е извършена проверка на индивидуално електрическо превозно средство, в хода на която е установено, че то не е регистрирано по надлежния ред. На 42-годишния му водач, който е от гр. Сандански е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, като същата е отчела наличие на 1,75 промила алкохол в издишания от него въздух. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 49-годишен петричанин. В следобедните часове на 08.10.2026 г., управляваният от него електрически мотопед е спрян на ул. „Зографски манастир“ в гр. Петрич, като е установено че мотопедът е без поставена регистрационна табела, а водачът го управлява с наличие на 2,84 промила алкохол в издишания от него въздух, което е констатирано след направена проба с техническо средство. По случая е образувано бързо производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 08.10.2026 г. до 08:00 часа на 09.10.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 9 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 7 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 6 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 08.10.2026 г. около 18:49 часа е получен сигнал за пожар в ел. табло в района на ул. „Хилендар“ в гр. Благоевград. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети: ел. предпазители.