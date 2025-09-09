Близо 1 400 нарушения са установени в първите часове на контрола за средна скорост

От 00:00 часа – днес на 7 септември, стартира прилагането на секционен контрол за средна скорост в 22 отсечки от републиканската пътна мрежа. Само за първите 11 часа през участъците са преминали 82 482 превозни средства. Нарушителите са били 1 378 или 1,67% от общия брой, от които 1 256 леки и 122 тежкотоварни автомобила. Най-високата отчетена скорост при леките автомобили е 222 км/ч на автомагистрала, а при тежкотоварните превозни средства – 162 км/ч.

Припомняме сертифицираните до момента 22 отсечки, на които се осъществява секционен контрол:

АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево

АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Секционният контрол се осъществява чрез камери, разположени в началото и в края на всеки участък. Те отчитат времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и изчисляват средната скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните се предоставят на МВР, което налага съответните санкции.

Националното тол управление и Министерството на вътрешните работи работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.