Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 05.03.2026 г. в РУ-Банско е получен сигнал за извършена, около 08:15 часа на същата дата, кражба на мобилен телефон, оставен на плот на бара на питейно заведение в гр. Банско. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е установено, че извършител на деянието е 48-годишен чужд гражданин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена компетентната прокуратура.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е задържан 26-годишен мъж от гр. Симитли. Около 21:30 часа на 04.03.2026 г., същият е извършил кражба на сумата от около 80 евро от джоб на яке в частен дом в гр. Симитли. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 12:57 часа на 05.03.2026 г. в РУ-Банско е получено съобщение, че в долната част на писта в ски зоната на гр. Банско, докато кара ски, 14-годишно момче от гр. София е блъснато от моторна шейна, която не е спряла на мястото на инцидента. Детето е пострадало с фрактура на тазобедрена кост. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с инцидента, както и моторната шейна и нейния водач продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 05.03.2026 г. до 08:00 часа на 06.03.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 5 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети са възникнали 4 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 1 гражданин.

На 05.03.2026 г. около 17:00 часа е получен сигнал за пожар в къща в с. Мощанец, общ. Благоевград. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция и домашно имущество. При пожара е загинал 59-годишен мъж от същото село. Причината за пожара е в процес на установяване.