От 9 март за ремонт на фуга ще се ограничава движението в активната лента при 58-и км на АМ „Струма“

снимка: БГНЕС
През следващата седмица – от 8 ч. на 9 март, ще се ограничава движението в посока София по активната лента при 58-и км на АМ „Струма“. Промяната в организацията на движение в участъка, на територията на област Кюстендил, е за ремонт на фуга на виадукт. При изпълнение на дейностите трафикът ще преминава по изпреварващата лента, а излизащите от гр. Дупница при пътен възел ,,Дупница Юг“ в посока София ще ползват ускорителния шлюз за включване към АМ ,,Струма“.

При благоприятни метеорологични условия и в зависимост от процеса за заздравяване на бетона при монтажа на фугата се очаква ремонтът да завърши до 15 март /неделя/.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да пътуват внимателно и със съобразена скорост, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

