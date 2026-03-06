НачалоБлагоевград
Благоевградчани избраха театъра пред протест срещу цените на тока и водата

Протест срещу поскъпването на водата и електроенергията се проведе в Благоевград малко след 19:00 часа в четвъртък.

Недоволството беше насочено срещу увеличаващите се разходи за комунални услуги, които според протестиращите натоварват сериозно семейните бюджети.

Въпреки призивите за по-широка гражданска подкрепа, на място се събраха сравнително малко хора. Част от участниците изразиха разочарование от слабия интерес и коментираха, че темата за цените на основните услуги засяга пряко почти всяко домакинство.

Контрастът в централната част на града беше видим. Пред сградата на Драматичен театър “Никола Вапцаров“ – Благоевград, където миналата вечер се игра спектакълът “Див разказ“, както и пред зала “Яворов“, където гостува Камен Донев, имаше значително повече хора в сравнение със събралите се на протеста, предаде Фокус.

