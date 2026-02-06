Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

След проведени незабавни действия, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са задържани 18-годишен младеж и 25-годишен мъж и двамата от гр. Гоце Делчев, които на 04.02.2026 г. са извършили кражба на монети от монетници на две църкви, находящи се в с. Добротино, общ. Гоце Делчев. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

На 05.02.2026 г. в РУ-Сандански е получено съобщение за това, че около 10:00 часа на същата дата в близост до закусвалня в гр. Сандански са открити гилзи. На място, от полицейските служители са установени около 19 използвани гилзи от халосни патрони. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 05.02.2026 г. до 08:00 часа на 06.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 7 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 3 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети 2 пожара.

Извършени спасителни дейности 3.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.