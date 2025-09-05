България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. Пред 40 000 зрители на националния стадион „Васил Левски“, създали уникална атмосфера през всички 90 минути, действащият европейски шампион демонстрира голяма част от своя потенциал.

Резултатът бе открит в 5-ата минута чрез Микел Оярсабал, който бе изведен зад отбраната на „лъвовете” от Мартин Субименди.

Скоро след това Светослав Вуцов парира удар от непосредствена близост на Оярсабал.

Отговорът на България дойде в 20-ата минута, когато Радослав Кирилов проби отляво и потърси далечния ъгъл, но топката срещна страничната греда, а при ударът му имаше и рикошет.

В 22-ата минута Ямал се озова на отлична позиция за стрелба, но и този път българският страж бе перфектен.

След половин час игра продължителна атака за гостите завърши с попадение, дело на Марк Кукурея, стрелял силно след избита от Кристиан Димитров топка.

В 37-ата минута нападателят на Арсенал Микел Мерино се оказа най-съобразителен след центриране от ъглов удар и с глава покачи на 3:0.

На полувремето селекционерът Илиан Илиев замени Васил Панайотов с Марин Петков.

В 53-ата минута Вуцов демонстрира отново отличен рефлекс, след като парира тежък изстрел на Мерино от границата на наказателното поле, а впоследствие топката срещна и напречната греда.

След малко повече от час игра дойде време и за втори дебют на роден футболист – след като Емил Ценов стори това, стартирайки от първата минута, сега на терена се появи и Росен Божинов, заменил Фабиан Нюрнбергер.

След почивката отбраната на България успяваше да неутрализира всичко по-опасно. На два пъти Марин Петков имаше шанс да нанесе опасен за испанците удар, но първо Унай Симон спаси, като се оказа, че има засада, а във втория случай той бе затворен умело от бранител в „червено“.

Така в крайна сметка България отстъпи с 0:3 на действащия европейски шампион. На 7 септември в Тбилиси представителният ни отбор гостува на Грузия във втори мач от кампанията.