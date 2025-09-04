Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

На 03.09.2025 г., от полицейски служители на РУ-Сандански и РУ-Гоце Делчев са унищожени около 51 канабисови растения с общо тегло около 54,330 килограма, като 20 от тях с общо тегло около 42,330 килограма са били засадени в землището на с. Игралище, а останалите 31, чието общо тегло е около 12 килограма в землището на гр. Гоце Делчев. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 44-годишен мъж от гр. Гоце Делчев, след като в сутрешните часове на 03.09.2025 г. в обитавано от него жилище в гр. Гоце Делчев е намерен и иззет около 0,7 грама канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

На 03.09.2025 г. в ж.к. „Струмско“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград са задържани 41-годишна жена и петима мъже, трима от които на 39 години, а другите двама на 42 и 44 години, всички от гр. Благоевград. При приближаване на полицейския автомобил, същите са изхвърлили в близост до тях полиетиленов плик, съдържащ около 3,8 грама наркотично вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на амфетамин. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

От полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 33-годишен петричанин, след като при извършената му вчера в района на ул. „Кап. Никола Парапанов“ в гр. Петрич проверка, у него са намерени около 5 бр. електронни цигари тип вейп, съдържащи течност, реагираща положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На 03.09.2025 г., от полицейски служители на РУ-Петрич и служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Благоевград е проверен магазин за хранителни стоки на ПП 1 Е-79 в района на ГКПП-Кулата, където е установено да се съхраняват около 240 къса цигари с изтекъл бандеролен знак. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

При извършена през вчерашния ден проверка на магазин за хранителни стоки в с. Рилци, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград са открити две туби, съдържащи около 6 литра течност с мирис на алкохол, без поставен задължителен бандеролен знак. По случая е образуван заявителски материал.

Около 16:40 часа на 03.09.2025 г. в с. Дъбница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е спрян лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 32-годишен мъж от същото село. В хода на проверката е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които са издадени за друго МПС, а водачът шофира без свидетелство за управление на МПС. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 03.09.2025 г. до 08:00 часа на 04.09.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 13 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 9 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 8 пожара.

Извършени са 2 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 2.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 03.09.2025 г. около 14:27 часа е получен сигнал за пожар в промишлената зона на гр. Сандански. Погасен от 3 екипа на РСПБЗН-Сандански. Щети: паянтова постройка.