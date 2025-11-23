Стълбове изникнаха по средата на тротоар в Благоевград, затрудняват движението и създават опасност за майки с колички

“Атракцията” може да бъде видяна на ул. Братя Иванови в града.

Жителите на Благоевград са изправени пред ново предизвикателство в ежедневието си, след като няколко стълба внезапно се появиха по средата на един от основните тротоари в града. Това неочаквано препятствие затруднява значително преминаването на пешеходци, особено на майки с детски колички, и създава сериозен риск от пътнотранспортни произшествия (ПТП).

Според местните жители, стълбовете са поставени без предварително уведомление или обяснение от страна на общинските власти. Те споделят, че това не само прави придвижването им трудно, но и представлява потенциална опасност за безопасността на всички, които използват тротоара.

„Не мога да разбера как е възможно някой да постави такива големи стълбове точно по средата на тротоара“, коментира Мария Иванова, жителка на квартала. „С моята количка просто няма как да мина покрай тях.“

Общинските власти все още не са дали официално изявление относно причината за поставянето на стълбовете и плановете за тяхното преместване или премахване. Междувременно, гражданите настояват за бързо решение на проблема, за да се избегнат инциденти и да се осигури безопасността на всички пешеходци.

Припомняме, че от извеснтно време в града се провежда и акция за неправилно присичащи пешеходци, следователно има опасност майки с колички, освен всичко друго, да получат и глоба от органите на реда, защото са принудени да пресекат платното.