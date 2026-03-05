Две години и шест месеца лишаване от свобода за рецидивист, извършил грабеж в гр. Благоевград

С наложено ефективно наказание приключи дело на Окръжна прокуратура – Благоевград по обвинение за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК, извършено от обвиняемия К.Б., на 30 години.

През деня на 15.11.2025 г. на автобусна спирка в гр. Благоевград К.Б. нападнал жена, като я дръпнал за ръка и отнел носените от нея три позлатени гривни.

В хода на разследването по случая извършителят е бил установен и задържан. Грабежът е бил извършен от него при условията на опасен рецидив.

С определение на съда на обвиняемия К.Б. е наложено наказание 2 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. То има последиците на влязла в сила присъда.