Аутопсията на починалата в благоевградския зоопарк лъвица показва туморни образувания

При аутопсията на починалата в благоевградския зоопарк лъвица са установени ракови образувания, каза за БТА управителят на зоопарка Димитър Иванов. По думите му поразени са белият дроб и тънките черва. Взети са проби за хистологично изследване, допълни той.

Лъвицата Ели почина вчера. Тя е родена през 2014 г., а от 2017 г. е част от обитателите на зоологическата градина в Благоевград. През последните няколко седмици в зоопарка се бориха за живота ѝ, каза вчера кметът на Благоевград Методи Байкушев. Грижи за лъвицата са полагали работещите в зоопарка, както и ветеринари от столична клиника.

Пред журналисти секретарят на Община Благоевград Десислава Витанова – Кехайова посочи, че мнението на ветеринарите е, че мъжкият лъв може да продължи да живее определен период от време сам, докато се намери решение за друга женска лъвица. Не е проблем в рамките на година, дори и повече, той да остане да живее сам, това не би повлияло на неговото здравословно състояние, но като цяло мислим в тази посока, посочи Витанова.