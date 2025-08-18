Община на кредит: Кметът на Благоевград Методи Байкушев пак иска заем за милиони

Кметът на Благоевград Методи Байкушев за пореден път протяга ръка за заем. След като през 2023 г. общината усвои над 5,2 млн. лв. от Централния бюджет, сега той предлага ново рефинансиране за близо 4,8 млн. лв.

Вместо да покаже финансова дисциплина и да намери собствени ресурси, Байкушев предпочита да трупа дългове и да отлага проблемите във времето. Това решение поставя под въпрос реалната финансова стабилност на общината и подхранва съмненията дали градът няма да се превърне в постоянен длъжник.

Кметът посочва като причини съдебни дела, финансови корекции и забавени плащания по държавни програми. Но гражданите питат: докога всяка трудност ще се решава с нов заем?

През 2024 г. Общинският съвет вече одобри нов общински дълг за 14,5 млн. лв. – средства, които тепърва могат да се усвояват. Въпреки това Байкушев настоява за още пари, вместо да се използват вече предвидените механизми. Така бюджетът на общината остава заложник на заеми, а реални решения не се виждат.

Докога Благоевград ще живее на кредит? Вместо да се говори за развитие и стабилност, общината се превръща в хроничен длъжник. А гражданите остават с усещането, че финансовите трудности се решават с пореден заем, който някой друг след време ще трябва да плаща.