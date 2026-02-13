Добри са условията за зимни спортове в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са от минус три до два градуса, времето е тихо. Облачно е и мъгливо. На места има повишена лавинна опасност, предупредиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина – сняг. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.